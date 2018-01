Presidente da Microsoft anuncia aposentadoria - Link - Estadão

Steve Ballmer disse que vai se aposentar nos próximos 12 meses, assim que a empresa completar o processo de escolha do seu sucessor

NOVA YORK – A Microsoft anunciou nesta sexta-feira, 23, que seu presidente-executivo, Steve Ballmer, vai se aposentar nos próximos 12 meses, assim que a companhia completar o processo de escolha de seu sucessor. “Não há um tempo perfeito para começar este tipo de transição, mas agora é a hora certa”, disse Ballmer, por meio de comunicado. O anúncio fez as ações da empresa subirem 9%.

Ballmer disse no comunicado que teria programado sua aposentadoria no meio da anunciada transformação da Microsoft para uma empresa de dispositivos e serviços. “Precisamos de um presidente que estará aqui no longo prazo para esta nova direção”, ele teria dito.

A empresa de software disse que seu conselho indicou um comitê especial para direcionar o processo de escolha do novo presidente-executivo.

O comitê é liderado por John Thompson, diretor independente, e inclui o fundador e presidente do conselho da empresa, Bill Gates, assim como outros membros do conselho como Chuck Noski e Steve Luczo.

“Como membro do comitê de sucessão, trabalharei junto com os demais integrantes para identificar um bom novo CEO” , disse Gates em comunicado. “Nós temos a sorte de continuar com o Steve nas sua função até o novo CEO assumir.”

A empresa vai considerar candidatos internos e externos e está trabalhando com a companhia de recrutamento de executivos Heidrick & Struggles International.

Ballmer assumiu o cargo de CEO em 2000, quando Bill Gates deixou o cargo. Ele entrou na empresa em 1980, como trigésimo funcionário.

