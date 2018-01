Presidente da Sony nega que vá deixar o cargo - Link - Estadão

Howard Stringer diz que segue interessado em comandar empresa japonesa

FOTO: Reuters

NOVA YORK – O presidente-executivo da Sony, Howard Stringer, jurou nesta quinta-feira, 10, permanecer na liderança do conglomerado japonês de eletrônicos, negando notícias de que deixaria o cargo no ano que vem.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Questionado sobre uma reportagem do New York Post afirmando que ele sairia do posto em março de 2012, Stringer disse que a informação não era verdadeira, acrescentando que permanece interessado em liderar a empresa em sua batalha para reverter perdas e combater as rivais.

“Não, eu não vou deixar esse trabalho. Isso depende do que a diretoria dirá e todo o resto, mas eu vou lutar. Eu aceito essa luta”, disse Stringer em um evento.

Na semana passada, a Sony surpreendeu investidores ao alertar que a companhia poderia apurar o quarto ano consecutivo de prejuízo e ofereceu poucos detalhes sobre seu plano de cortar pela metade as perdas na divisão de televisores, que está a caminho do oitavo ano seguido de resultados negativos.

A ação da Sony recuou mais de 60% desde que Stringer se tornou presidente do Conselho de Administração em 22 de junho de 2005, enquanto a da rival Samsung praticamente dobrou de valor no mesmo período.

/ Liana B. Baker (REUTERS)