Presidente da Telefônica espera por sinalização da Anatel - Link - Estadão

Presidente da Telefônica espera por sinalização da Anatel

O presidente da Telefônica, Antônio Carlos Valente, afirmou na última quinta-feira que a multinacional espanhola cumpriu todas as ações necessárias para que as assinaturas do Speedy pudessem voltar a ser vendidas. “Os técnicos visitaram a empresa para avaliar se cumprimos as determinações. Fizemos tudo o que tínhamos que fazer. Agora temos que esperar a decisão”, disse ele.

24/07/2009 | 17h45

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo