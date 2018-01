Presidente da TIM Brasil renuncia ao cargo - Link - Estadão

Luca Luciani sai da empresa após investigação sobre fraudes em ativação de chips

SÃO PAULO – A Tim informou nesta manhã que Luca Luciani, CEO da empresa no País, renunciou ao cargo.

Segundo comunicado oficial, o conselho de administração se reunirá em breve para empossar Andrea Mangoni, diretor financeiro da Telecom Italia, como presidente interino.

Luciani foi investigado por autoridades italianas por denúncias envolvendo chips irregulares.

A investigação, que durou cinco anos, analisou a ativação supostamente fraudulenta de cerca de 37 mil chips (SIM cards), inflando, assim, o orçamento. Alguns destes chips foram ativados para usuários falecidos ou ficcionais, disseram investigadores à época.

Segundo o Corriere della Sera, a investigação foi feita pelo Ministério Público de Milão e surgiu a partir de um relatório da empresa de consultoria Deloitte, encomendado pela própria Telecom Italia.

Luciani contribuiu para o forte desempenho da Tim, segunda maior companhia de telefonia móvel do Brasil em participação de mercado.