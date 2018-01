Presidente Dilma estreia perfil no Vine - Link - Estadão

Rede social de vídeos pertencente ao Twitter é a quarta rede social a contar com um perfil da presidente

SÃO PAULO – A presidente Dilma Rousseff dá seguimento à estratégia de aumentar sua presença nas redes sociais com o lançamento nesta quinta-feira, 23, de um perfil no Vine. Com a adesão ao Vine, já são quatro redes sociais com perfis da presidente: as outras três são Facebook, Twitter e Instagram.

O Vine é um aplicativo “social” que exibe filmes de até 6 segundos e pode ser visualizado em qualquer navegador no PC e em sistemas operacionais móveis. O aplicativo foi lançado em junho de 2012 por Dom Hofmann, Rus Yusupov, e Colin Kroll e comprado pelo Twitter em outubro do mesmo ano. O Vine é hoje um concorrente direto do Instagram.

O perfil da presidente no Vine estreou com um vídeo sobre a Copa do Mundo acompanhado do texto “Ontem entregamos + um estádio p/ a #CopaDasCopas e a nossa estreia no Vine é sobre isso”, em referência a Arena das Dunas, em Natal (RN), inaugurada nesta quarta-feira, dia 22.

Apesar do aplicativo pedir “Say something nice” (“diga algo legal”) no espaço para comentários, alguns usuários preferiram deixar críticas. O perfil Sheron_n disse: “Pena a linguagem careta de ‘vídeo institucional da firma’. Explica lá p/o marketing que Vine não é YouTube.” Já Fábio Cavalcanti fez cobranças na área da saúde: “Mostra os hospitais caindo em pedaços”. Outros curtiram a chegada ao Vine, como Lucas Rangel, que comentou: “Dilma você é top agora!!!”

Veja abaixo o vídeo postado no perfil de Dilma: