Presidente do Google na China deixará empresa - Link - Estadão

PEQUIM - O Google anunciou que o presidente de sua unidade na China, John Liu, deixará a empresa em meados de agosto. Em um comunicado nesta segunda-feira, 15, a companhia disse que o atual presidente de seus negócios na Europa, Scott Beaumont, assumirá o posto de Liu.

Liu presidiu a companhia na China em momentos difíceis. Ele esteve no comando desde que a empresa decidiu em 2010 não censurar mais pesquisas na Internet, conforme era exigido pela legislação local e mudar suas operações para Hong Kong. Desde então, os analistas dizem que os blocos governamentais têm tornado os serviços da empresa lentos e pouco confiáveis, e o Google tem perdido participação de mercado para a companhia de pesquisa local Baidu.

O Google disse que Liu está deixando a empresa em busca de “outras oportunidades, sem fornecer mais detalhes.

