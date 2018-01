Presidente do PayPal critica NFC - Link - Estadão

“Trocar uma senha por um toque não muda a vida de ninguém”, diz David Marcus, sobre a nova tecnologia

SÃO PAULO – O presidente do PayPal, David Marcus, não acredita no NFC (Comunicação por Campo de Curta Distância, na sigla em inglês), sistema que permite que as pessoas façam pagamentos com seus smartphones e cartões de crédito com apenas um clique quando próximas de um terminal eletrônico.

“É tecnologia usada apenas para mostrar que existe tecnologia. Trocar uma senha por um clique? O quanto isso é melhor? O quanto isso muda a vida de alguém? As pessoas não querem isso”, disse ele, argumentando que tanto faz o método de pagamento, mas que as pessoas preferem não ter de ir até um terminal.

Por outro lado, ele aposta que o bitcoin pode revolucionar os sistemas de pagamento virtual, mas acredita que há muita confusão hoje em torno da moeda.

“Não acho que o bitcoin seja uma moeda válida. Hoje ela é um valor, e é ótima para guardar fundos, especialmente em lugares com alta inflação como a Argentina. Mas não será uma boa moeda até a volatilidade acabar”, explicou o executivo em uma conferência em Paris, acrescentando que ele próprio é dono de bitcoins, e que, quando for possível, adotará o sistema.

Marcus também aposta numa remodelação do varejo. “As grandes lojas de departamento vão ter de se reinventar”, disse o presidente do PayPal, imaginando showrooms que permitem às pessoas comprar online depois, centros de logística que permitem uma entrega rápida e galpões otimizados para entregas, com, é claro, a participação de sua empresa nas transações. “Se formos bem sucedidos, podemos tornar os pagamentos uma coisa invísivel”.