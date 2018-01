Previsões de vendas do Surface não empolgam - Link - Estadão

Analistas estimam vendas de até 1,3 milhão de unidades no último trimestre de 2012, colocando o tablet atrás do Nexus 7, do Google

SÃO PAULO – O tablet Surface, da Microsoft, deve vender mais de um milhão de unidades no último trimestre do ano, previu a consultoria de mercado americana IHS iSuppli em entrevista ao site CNet.

—-

“Estimamos vendas de 1,3 milhão”, disse Rhoda Alexander, analista da empresa. “Seria uma surpresa se fosse muito mais que isso”.

Uma estimativa pior veio da corretora Detwiler Fenton, que apurou vendas de menos de um milhão para o Surface.

Na comparação com a concorrência, o Surface fica atrás. O Nexus 7, do Google, tem vendido cerca de um milhão de unidades por mês (apesar de ter começado em 500 mil). Já a Apple despachou 14 milhões de iPads no período.

O Surface, porém, é o mais caro do trio, custando a partir de US$ 499. A distribuição do tablet da Microsoft também é mais restrita. Ele pode ser encontrado em apenas 65 lojas físicas nos EUA e na loja online da Microsoft, com entrega para oito países.

A versão RT do tablet da Microsoft começou a ser vendida em 26 de outubro nos EUA.