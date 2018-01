Primeira foto de Kutcher no papel de Jobs - Link - Estadão

Ator foi escalado para viver o cofundador da Apple no filme independente ‘Jobs: Get Inspired’

FOTO: Reprodução/TMZ

SÃO PAULO – Saiu a primeira foto de Ashton Kutcher vestido como Steve Jobs. O ator foi flagrado pelo site TMZ em Los Angeles vestindo os tradicionais tênis, calça jeans e blusa de gola rulê e manga comprida preta. Kutcher foi escalado para viver o cofundador da Apple no filme independente Jobs: Get Inspired (Jobs: Inspire-se, em tradução livre).

O filme contará a história do jovem Jobs, desde sua fase universitária até a criação do que viria a se tornar uma das empresas mais valiosas do mundo. A direção será de Joshua Michael Stern e o roteiro, de Matt Whiteley.

Ao site Neowin, o produtor Mark Hulme afirmou que está entusiasmado com a escolha do ator, pois acredita que Kutcher conseguirá “transmitir a complexividade psicológica de Jobs, além da óbvia semelhança física entre ambos”.