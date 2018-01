Primeira ligação por celular completa 40 anos - Link - Estadão

Telefonema foi feito em Nova York por Martin Cooper, funcionário da Motorola

SÃO PAULO – No dia 3 de abril de 1973, Martin Cooper, funcionário da Motorola, usou um aparelho de telefone móvel chamado Motorola DynaTAC para fazer uma ligação – a primeira por meio de celular em todo o mundo.

Martin Cooper compara celular usado na primeira ligação (à direita) com modelo atual (esquerda). FOTO: Reuters

O telefonema feito em Nova York durou 35 minutos, o suficiente para o aparelho – um tijolão de 1kg e 23 cm de altura – precisar ser recarregado por 10 horas.

“Estou ligando para saber se minha voz está clara aí do outro lado da linha”, teria dito Cooper para um funcionário da Bell Labs, divisão da operadora americana AT&T, para quem o telefonema foi direcionado.

Ainda demorou uma década para a Motorola lançar oficialmente o primeiro celular do mercado, o DynaTAC 8000X, que custava aproximadamente US$ 4 mil.

Quatro décadas depois o mercado de telefonia movimenta bilhões tendo os smartphones como principal vetor de crescimento. Um aparelho de última geração, como o iPhone 5, pesa 112 gramas e tem 12 centímetros de altura.

