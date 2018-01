Primeiro carro autonômo da Nissan sai às ruas - Link - Estadão

A empresa escolheu o Japão, onde está sua sede, para testar o veículo, que chegou a 80 km/h na rodovia

SÃO PAULO – As fabricantes de carros japonesas Lexus e Toyota já haviam estreado seus modelos autonômos na California e em Nevada com o Google, a concorrente Nissan decidiu exibir o seu carro do gênero sem cruzar o oceano. A empresa colocou o Leaf, carro elétrico que trafega sem a necessidade de motorista, para rodar nas ruas e, pela primeira vez, em uma rodovia.

O vice-presidente Toshiyuki Shiga se mostrou contente com o teste e disse que a empresa “está mais próxima de construir um carro totalmente autonômo”. O automóvel dirigiu a uma velocidade de 80 km/h, reduziu para 40 km/h na entrada da rodovia, retomou a velocidade e ainda ultrapassou uma série de outros motoristas.

O carro se utiliza de câmeras, sensores (de clima, condição da via e trânsito, por exemplo) e GPS para definir a direção.

A Nissan ganhou licença para testar o veículo em setembro. Embora não tenha uma data precisa, a empresa prevê que o produto estará disponível no mercado apenas a partir de 2020.