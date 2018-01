Primeiro jogo para celular da Nintendo chega ao Brasil em 28 de julho - Link - Estadão

Reprodução Além do Miitomo, Nintendo pretende lançar outros quatro jogos para smartphones

Enquanto Pokémon Go não chega ao Brasil, a Nintendo lança no País esta semana outro game para celulares: Miitomo, desenvolvido pela japonesa em parceria com a DeNA. O jogo chega às lojas de aplicativos brasileiras na próxima quinta-feira, 28 – a informação foi confirmada pela Nintendo em seu site oficial.

Lançado em março nos EUA e no Japão para smartphones com sistema iOS ou Android, o game é uma experiência social que permite aos jogadores usarem seus personagens Mii para conversar com seus amigos.

Com muitos mini-jogos, Miitomo também tem um grande potencial de customização de seus personagens, permitindo que os jogadores escolham elementos do rosto, roupas e até mesmo chapéus – na estreia no País, será possível ganhar a icônica boina vermelha do encanador Mario.

Miitomo é o primeiro dos cinco jogos para dispositivos móveis que a Nintendo está desenvolvendo com a DeNA – outros dois títulos já confirmados incluem as franquias Fire Emblem e Animal Crossing. Além do Brasil, o game também chegará ao México.