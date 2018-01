Primeiro no Link: temos o novo iPad - Link - Estadão

O editor do Link, Alexandre Matias, e o repórter Camilo Rocha, autor do blog Homem-Objeto, apresentam o novo iPad, lançado na sexta-feira passada, nos Estados Unidos, Europa e Japão e ainda sem data de lançamento no Brasil. O teste da nova versão do tablet da Apple é o tema da coluna Homem-Objeto na edição de segunda-feira do Link.