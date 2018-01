Primeiro roteador espacial tem teste bem-sucedido - Link - Estadão

A Cisco anunciou que o primeiro teste em órbita de seu roteador espacial – lançado em novembro passado pelo foguete Atlas V – foi um sucesso. O projeto, chamado IRIS (Internet Routing in Space, ou “Roteamento de Internet no Espaço”), foi criado em parceria com o Departamento de Defesa do governo norte-americano, e almeja distribuir o tráfego de dados entre satélites. No modelo atual, as informações transitam através de estações “terrestres”.

A rodada de testes agora é comandada pelo Departamento de Defesa, e deve durar até abril, quando a Cisco começa mais uma nova série de experimentos. Segundo o Engadget, o projeto IRIS vai ajudar a extender o acesso à internet em áreas sem serviço de rede tradicional ou 3G.