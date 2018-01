Primeiro vídeo do YouTube completa cinco anos - Link - Estadão

Sexta-feira, 23 de abril de 2010, é o aniversário de cinco anos do primeiro vídeo postado no YouTube. O vídeo, marco da internet, chama-se “Me at the zoo” e mostra Jawed Karim, um dos fundadores do YouTube, em um zoológico. A gravação foi feita por Yakov Lapitsky e dura 18 segundos.

Desde “Me at the zoo” já foram postados cerca de 65 mil vídeos por dia no YouTube e o site foi vendido em 2006 ao Google por US$ 1,65 bilhão.

Obs: 23 de abril marca a data do primeiro upload no YouTube. O site em si é um pouco mais velho: foi fundado no dia 14 de fevereiro de 2005.