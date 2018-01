Priorizando mais ainda - Link - Estadão

Já faz alguns meses que o Google lançou uma ferramenta dentro do Gmail que cria uma segunda caixa de entrada para o usuário, com seus e-mails mais importantes. Agora, o blog oficial do Gmail anunciou que a Caixa Prioritária terá algumas mudanças. Se você usa a Caixa Prioritária, sabe do que estamos falando; se não usa, veja o vídeo abaixo que ele tem uma ótima explicação visual.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Pal Takacsi-Nagy, gerente de engenharia do Google e autor do post, afirma que muitas pessoas queriam saber o motivo de um determinado e-mail ser classificado como prioritário. Atendendo a estes pedidos, toda vez que você colocar o mouse sobre o ícone que indica que a mensagem é prioritária, irá surgir um texto explicando o porque dela ser assim classificada (“Importante devido a pessoa com quem está conversa está sendo feita”, ou “Importante porque você a marcou como importante”, veja o exemplo abaixo).

“Você também nos disse que a Caixa Prioritária não aprendia de forma rápida o suficiente quais mensagens eram importantes, por isso, fizemos que ela responda de forma muito mais eficaz aos seus comandos”, prometeu Takacsi-Nagy.

Além das melhorias, o Google anunciou alguns números. As pessoas passam lendo 43% a mais os e-mails marcados como importantes dos que os que não tem essa classificação e quem usa a Caixa Prioritária passa 15% menos de tempo lendo e-mails do que quem não usa essa ferramenta.

—-

Leia mais:

• Gmail dirá qual e-mail é mais importante