'Privacidade deixou de ser uma regra social; diz Zuckerberg" - Link - Estadão

“A pergunta que todos me faziam era: porque eu iria querer colocar minhas informações na internet? Hoje em dia, as pessoas compartilham todas esses dados, em diferentes serviços”, argumentou, em entrevista em uma premiação do site TechCrunch. “Hoje em dia, estamos mais confortáveis em compartilhar essas informações mais abertamente, com mais pessoas”.

O empresário acredita que a mudança nas regras de privacidade do Facebook apenas seguiu uma tendência da sociedade. “A norma social é algo que evoluiu com o tempo, e nós estamos acompanhando este processo”.