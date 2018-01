Privacidade em debate - Link - Estadão

Google, Amazon, Apple, Microsoft, Barack Obama e União Europeia preocupam-se com o tema

SÃO PAULO – Seis entre as maiores empresas tecnologia assinaram um acordo com o Estado da Califórnia para informar com mais clareza quais dados pessoais são coletados por aplicativos para smartphones e tablets. Amazon, Apple, Google, Microsoft, Research In Motion (fabricante do BlackBerry) e Hewlett-Packard — além de desenvolvedores dos aplicativos – terão de indicar como os dados pessoais são usados antes mesmo do download dos aplicativos. Apesar de a medida valer apenas na Califórnia, ela deve afetar pessoas do mundo todo que utilizam os aparelhos das empresas.

O acordo vem em um momento em que aumentam as preocupações sobre o uso de dados pessoais nos Estados Unidos. Na próxima quinta-feira, o Google adotará novas regras de privacidade, que vão permitir o uso de dados coletados em um serviço da empresa em outro diferente. A União Europeia chegou a pedir o adiamento das novas regras, o que não tinha ocorrido até sexta-feira.

Na quinta-feira, o governo do presidente dos EUA, Barack Obama, propôs a criação de um “Código de Direitos de Privacidade do Consumidor”. O projeto de lei, que ainda deverá ser elaborado, pretende orientar as empresas sobre como lidar com dados pessoais. “Para as empresas terem sucesso online, os consumidores precisam se sentir seguros”, disse Obama em comunicado.

