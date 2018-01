Problema de dimensão"" - Link - Estadão

FOTO: Divulgação

A quarta edição da Campus Party chega ao seu fim neste domingo. Após três edições sob a gestão do gaúcho Marcelo Branco – que se afastou para coordenar a campanha de Dilma Roussef na internet – a de 2011 tinha um sabor de teste para o seu sucessor. Mario Teza conhecia muito bem o evento, após anos na coordenação gerenciando a área de Software Livre, mas ocupar a direção geral do maior evento de cultura digital do Brasil é um salto de currículo e de responsabilidade.

“São coisas completamente diferentes. É muita coisa, muito tema. Esse caos criativo exige uma infra-estrutura muito grande. É pior que show do Paul McCartney”, afirmou Teza.

Antes de começar o evento, Teza conversou com o Link e enumerou algumas melhorias que, após anos de erros, eles teriam finalmente consertado. Foram elas: alimentação, filas e barulho.

A comida, de fato, agradou à maioria. “Se for pensar, R$ 170 para tomar café da manhã, almoçar e jantar todos os dias vale muito a pena”, disse a campuseira Raquel Ferreira, que veio de Minas Gerais. Além do restaurante (os sem-pacote pagavam R$ 16 para comer à vontade, com direito a refrigerante), havia também uma praça de alimentação com preços razoáveis, com lanchonetes que atendiam fora dos horários tradicionais das refeições.

As filas foram o tormento de todo campuseiro. Ninguém escapou delas, pior para os que vieram de longe em caravanas. Lucas Oliveira e Samile Matos vieram com o ônibus que saiu de Cruz das Almas, na Bahia, percorrendo cerca de 1.800 quilômetros durante três dias de viagem. Chegaram por volta das 17h30 no Centro Imigrantes e, mesmo tendo passado a listagem de todos que estavam no ônibus, demoraram por volta de seis horas para entrar e pegar as credenciais.

“Tudo foi problema de dimensão. A gente fez um planejamento com 10 guichês recebendo gente ao longo do dia, espaçadamente. Mas todos chegaram juntos. A gente só abre meia-noite e os tarados chegaram domingo à noite, segunda de manhã para querer ser o primeiro”, justificou bem-humorado o sucessor de Branco. Mario tem consciência de que “o público não vai mudar” e que é a organização que deverá “se adequar aos campuseiros”. Por isso, para que no ano que vem haja menos filas, Teza estuda contratar um agência terceirizada de credenciamento para fazer o trabalho dos voluntários do setor.

O barulho também não foi resolvido. O espaço foi reorganizado, as áreas melhor divididas e as caixas de som estrategicamente posicionadas para impedir que uns atrapalhassem o outro. Mas não teve jeito. Enquanto algumas áreas tinham apresentações musicais, outros mostravam vídeos a alto volume, enquanto na Simulação aviões decolavam e nos Games um narrador gritava “gol” a todo instante. Isso fora o fato ter ali cerca de 6 mil pessoas conversando sem parar. É uma sinfonia terrível, mas que pode ter solução. Campuseiros sugeriram “coloque divisórias entre as áreas”, outro propôs “fiscais do barulho”, que seriam membros da organização que controlariam o barulho geral. É esperar o ano que vem para ver e ouvir.

Das três, apenas uma foi realmente efetiva. Independente disso, Teza acredita que “as coisas boas se confirmaram, e as ruins foram corrigidas”. O que o diretor do evento não esperava foi que mais um “erro” surgiria e durante o seu comando. Fortes chuvas castigaram o Centro Imigrantes, o que por duas vezes causou quedas de energia e conexão (teve mais uma, a primeira, originada por uma queda de poste na região próxima).

“A gente previu, estávamos preparados”, disse. A organização contou com os dois geradores para possíveis quedas, mas a que atingiu a região foi forte demais e a Campus Party ficou às escuras. Após a segunda queda, na tarde de terça-feira, Teza encomendou com urgência mais dez geradores. Os então doze foram testados na sexta-feira, quando, após outro temporal, a energia tornou a cair, mas retornou em 15 minutos graças aos geradores. “Para o ano que vem nós ainda vamos conversar com o pessoal de engenharia para definir quantos geradores serão”, adiantou.

Por fim, Teza parece ter ficado satisfeito com o evento, assim como a grande parte dos campuseiros. A “continuidade” do trabalho de Marcelo Branco, como Teza anunciara que faria, foi bem sucedida e as surpresas acabaram por servir de lição para uma Campus Party 2012 sem grandes desapontamentos. Certo?