Processada por vender CD falso do Windows - Link - Estadão

Microsoft processa grande varejista inglesa, que teria criado falsificações do CD de recuperação do sistema operacional

Microsoft acusa empresa de criar mais de 94 mil conjuntos de CDs de recuperação do Windows Vista e do XP. FOTO: Reprodução

A Microsoft afirmou que está processando a Comet, segunda maior varejista de eletroeletrônicos da Inglaterra, por supostamente criar e vender falsos CDs de recuperação do seu sistema operacional Windows.

Em comunicado publicado em seu site, a Microsoft afirmou que a varejista criou mais de 94 mil conjuntos de CDs de recuperação do Windows Vista e do XP e vendeu-os aos clientes que compraram computadores e laptops com o programa Windows instalado.

A Comet é de propriedade da Kesa Electricals, a terceira maior varejista de eletroeletrônicos da Europa, mas que está em processo de venda para o grupo de private equity OpCapita.

Um porta-voz da Kesa disse à Reuters que a Comet forneceu os discos como um serviço a seus clientes entre março de 2008 e dezembro de 2009. A empresa parou com a prática quando a Microsoft levantou objeções.

A Microsoft, ou o fabricante do computador, costumava fornecer os discos de recuperação mas parou de fazê-lo em 2007, disse o porta-voz.

A Comet acredita que o fornecimento dos CDs de recuperação era do melhor interesse dos clientes e que “tem um bom senso de sua pretensão e vai defender a sua posição vigorosamente”, disse o porta-voz.

