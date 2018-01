Produtor cria banda com bonecos de Lego - Link - Estadão

Produtor usou um Arduino Uno e um app sequenciador Midi para iPad para colocar a banda criada com bonecos para tocar

FOTO:Reprodução

SÃO PAULO – Depois de 20 anos de carreira como designer de som e produtor musical, o italiano Giuseppe Acito cansou de trabalhar com bandas de verdade e decidiu mostrar toda sua habilidade na área criando uma banda própria. A ideia não chamaria tanto a atenção não fosse o fato de se tratar de uma banda de bonecos Lego, da série Bionicle.

Parar criar a Toa Mata Band, ele conectou os bonecos Lego a um aplicativo sequenciador Midi para iPad e a um Arduino Uno, que transformou as notas musicais em impulsos elétricos que permitiram aos bonecos tocar um drum pad, xilofone e até brincar em um Nintendo DS.

Tudo foi devidamente registrado na página oficial do projeto no Flickr e no blog de Acito. Ele promete na página que outros episódios com os bonecos Lego serão publicados no futuro.

Confira o vídeo: