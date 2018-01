Produtor Jerry Bruckheimer aposta no novo 3D digital - Link - Estadão

REUTERS

Agora, ele – e praticamente toda a indústria – aposta no 3D para seduzir o público a gastar seu rico dinheiro nas bilheterias do cinema mais próximo. O infantil ‘Força G‘, que será lançado no Brasil no próximo dia 14, marca a estréia do produtor no formato. O filme, uma superprodução que consumiu mais de U$S 85 milhões para ser feito, conta a história de um grupo de agentes secretos formado por uma toupeira, um hamster e um porquinho da Índia.

Em entrevista divulgada pela assessoria da Disney no Brasil, Bruckheimer fala sobre o novo 3D digital, as aplicações futuras da tecnologia, em games e na televisão, e de seu encontro com James Cameron, diretor de ‘Titanic’, que prepara o aguardado ‘Avatar’.

ENTREVISTA:

Por que é importante para você fazer este filme em 3D, e qual é a diferença entre o 3D de hoje e o de anos atrás?

Bem, eu acho que a tecnologia está muito melhor. Com a nova tecnologia você não cansa os olhos como acontecia. Estamos fazendo coisas que nenhum outro filme fez antes, com relação a 3D. É muito eletrizante poder fazer algo com 3D, especialmente por ser um filme para crianças, então é ótimo. As crianças adoram, elas ficam deslumbradas quando veem.

Quem lhe vendeu a ideia?

James Cameron me convidou para ir à casa dele e me mostrou o que estava fazendo com 3D. Ele me mostrou vários testes que tinha feito. Não para um filme, apenas testes de várias cenas que ele havia filmado em 3D, e eu achei fantástico. Era realmente incrível − acrescenta outra experiência para o público. E é isso que tentamos fazer. Nós tentamos atrair o maior número de pessoas possível e procuramos dar a elas novas experiências. Na verdade, nós não filmamos em 3D. Já que todas as nossas sequências de animação são feitas digitalmente, é fácil convertê-las em 3D, mas os atores reais foram filmados com tecnologia convencional.

Estou curioso para saber se esta experiência em 3D influenciou-o a tal ponto de fazer com que todos os seus outros filmes no futuro sejam em 3D?

É, eu adoraria. Mas vai depender da rapidez com que convertam os cinemas atuais em cinemas com tecnologia 3D. Agora desacelerou um pouco por causa da crise econômica. Não está tão rápido quanto esperávamos que estivesse agora.

Bem, você conseguiria imaginar algo como ‘Piratas 4′ ou qualquer outro de seus filmes futuros em 3D?

É possível. Tudo é possível.

Você acha que a tecnologia 3D será usada na televisão no futuro próximo ou isso será muito difícil?

Eu acho que é meio difícil, mas tudo é possível. Eu fui a uma feira de produtos eletrônicos há três anos e eles estavam mostrando videogames em 3D. É fantástico, jogar videogames de corridas de carros em 3D. Mas eu não acho que chegou ao mercado de consumo ainda, porque eu não vi. Talvez no Japão, mas com certeza aqui ainda não.

Qual é a importância desse lado do negócio − quando você compara a história, o diretor, os cineastas com quem está trabalhando − com o lado tecnológico?

Bem, o mais importante é a história, junto com os personagens e os temas. Sabe, não importa o quanto você os caracterize, se essas coisas não funcionarem, não importa… o artifício que você use 3D ou qualquer outra coisa. O importante é a história e os personagens.

Como produtor, quando aparece uma nova mídia como o 3D, deve ser muito empolgante, mas ao mesmo tempo, é caro e complicado de se fazer. O que é mais importante em sua opinião?

Sempre que posso levar algo novo e criativo para o público, fico empolgado. Sempre que podemos dar uma experiência melhor − se fizer a coisa certa com a história e os personagens, e então acrescentar algo novo − é isso que buscamos.

Eu acho que a economia tem muito a ver com isso − se a economia melhorar no próximo ano, e vamos torcer que melhore antes disso, poderia acontecer bem rápido. Mas depende da economia. Felizmente para nós, a frequência do cinema vem crescendo nos últimos três ou quatro meses, então isso é bom. Talvez motive a conversão dos projetores em 3D mais rapidamente.

CURIOSIDADES TECNOLÓGICAS DA PRODUÇÃO

*Uma ampla gama de equipamentos de espionagem de última geração teve que ser virtualmente criada e construída especialmente para os pequenos heróis do filme − incluindo um teclado ergonômico de computador para o centro de comando de Speckles (afinal, as patas das toupeiras não são feitas para digitação). * Câmeras especiais foram criadas para capturar cenas do mundo real do ponto de vista dos animais; a ‘Câmera Grilo’ (chamada assim pelo barulho que faz) podia filmar o cenário em 360 graus, possibilitando que os cineastas recriassem com perfeição os cenários no computador, e a ‘Visão Mooch’ um equipamento de 35 mm equipado com lentes muito amplas, criando o ponto de vista da mosca Mooch.

