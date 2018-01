Produtora de 'Fallout 3' compra iD Software - Link - Estadão

As empresas garantiram que a transação não afetará o ritmo de produção da iD, que continua tendo John Carmack como seu diretor. Carmack, ao lado de John Romero, revolucionou a indústria ao criar, em Doom, o conceito de game em primeira pessoa vendido no sistema de shareware. O primeiro episódio do game era grátis, e ao pagar, o usuário liberava mais dois episódios.

A ideia de Carmack é tirar maior vantagem das franquias da iD, designando novos times de desenvolvimento para diminuir o tempo de produção entre os games da empresa.

A iD está finalizando o game Rage, para Xbox 360, PC e PS3 e Doom 4, que ainda não foi confirmado para nenhuma plataforma.