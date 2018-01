Profissão: imaginar futuros - Link - Estadão

Se há um ponto no qual todos os futuristas concordam é que não vivemos tempos ordinários. Vez por outra ocorre isso: um período duns 50 ou 60 anos em que o mundo vira de cabeça para baixo. Foi assim na virada do século 15 para o 16, entre Renascença e Descobrimentos, como foi na virada do século 18 para o 19, com o Antigo Regime caindo, independências rolando, repúblicas nascendo e a revolução industrial se impondo sobre a economia agrícola que havia sustentado a humanidade até então. Fomos sorteados, dizem os futuristas.

Sim: há futuristas. Prever o futuro é uma profissão — mas o verbo prever está mal colocado. Remete a cartomantes. Futuristas fazem algo distinto: imaginam futuros possíveis e o fazem com dados. Pesquisam o Vale do Silício para conhecer os planos de longo prazo das principais empresas e compreender que tecnologias interessam aos investidores. Misturam este conhecimento com relatórios econômicos os mais diversos, vasculham o que há sobre o desenvolvimento de cidades, aprendem com cientistas políticos sobre a crise da democracia corrente e as soluções possíveis. São diversos os dados com os quais trabalhar. Ser futurista é imaginar sobre uma base sólida de informação.

Se concordam que vivemos tempos extraordinários, discordam em muito. Cathy O’Neill, matemática com passagens por Harvard, MIT e Columbia, ela própria uma futurista, publicou na última Boston Review uma taxonomia dos futuristas, dividindo seus pares em dois grandes grupos, com duas subdivisões cada um.

Metade acredita na Singularidade. Metade, não.

A Singularidade tem um quê de ficção científica, mas não é impossível que ocorra. É o momento em que inteligência artificial se tornará uma inteligência para além da nossa, o momento em que máquinas e humanos vão se misturar. Seria uma ruptura com nossa própria biologia. Porque implantes no cérebro seriam capazes de ampliar nossa memória, inteligência, próteses diversas substituiriam as partes que dão defeito. Alguns imaginam, até, vida eterna. Há milionários no Vale que planejam realmente suas vidas eternas.

Dentre os futuristas que apostam na vinda da Singularidade em algum momento das próximas décadas há os otimistas e os pessimistas. Os otimistas têm fé — e alguns tratam mesmo como se fora matéria de fé — que este evento fará nascer uma utopia, um mundo no qual todos nós teremos uma vida digna de possibilidades ampliadas. Já os pessimistas têm medo. Não acreditam que uma inteligência artificial superior à nossa seja necessariamente uma força para o bem. Pode se voltar contra nós — e a história dos mitos e da literatura é farta em Frankesteins e Blade Runners para ilustrar cenários distópicos dum mundo pós-Singularidade.

Mas há quem considere a Singularidade não mais que um misticismo contemporâneo do Vale. Esta outra metade dos futuristas vê um avanço continuado de ferramentas tecnológicas, um ampliar de sua adoção pelo mundo. E dentre estes também há os otimistas e os pessimistas.

Os utópicos acreditam que a tecnologia vai permitir um fluxo rápido e à prova de fraudes do dinheiro pelo mundo. Hardware e software produzirão cada vez mais riquezas, nos libertando ao menos parcialmente do trabalho. Viveremos vidas com mais possibilidades e menos mazelas.

Só que pode não ser desse jeito. Um mundo regido por algoritmos no qual vagas em escolas, em postos de trabalho, em oportunidades várias são distribuídos por computador aos que ‘mais merecem’ tem potencial terrível. O potencial de acirrar as desigualdades sociais que já existem. No fundo, é um alerta sobe a distopia possível, e que pode ser evitada.