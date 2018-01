Programa capacitará startups - Link - Estadão

Convênio entre governo e Endeavor oferecerá mentoria para preparar empresas com alto potencial de crescimento para receber investimento

SÃO PAULO – A Endeavor e o Ministério do Desenvolvimento anunciaram na segunda-feira, 18, um convênio para capacitar novos empreendedores na área de startups e pequenas empresas inovadoras com faturamento anual de até R$ 3,6 milhões.

O Programa InovAtiva Brasil, que faz parte do Plano Brasil Maior, vai oferecer cursos online, workshops e mentorias para a criação de negócios inovadores e com alto potencial de crescimento. “Esse tipo de empreendedor demanda capacitação especializada e de fácil acesso, networking de altíssimo nível e, finalmente, acesso aos instrumentos de apoio à inovação oferecidos pelo Governo”, afirmou o secretário da inovação do MDIC, Nelson Fujimoto, por meio de nota.

Para identificar empresas com esse perfil, o projeto vai abrir um processo de seleção entre 15 de maio e 5 de julho. Na primeira fase, todos os inscritos vão receber feedback de como melhorar seus projetos e participar de cursos online desenvolvidos por especialistas da Endeavor.

Na segunda fase do programa, os 50 melhores projetos serão selecionados para participar de workshops e um processo de mentoria.

Na fase final do programa, em novembro, os 20 empreendedores com os projetos considerados mais inovadores e de maior potencial para se tornar um negócio de alto impacto vão receber acompanhamento de mentores da Endeavor e da consultoria McKinsey para que apresentem seu plano a uma banca de especialistas e investidores. Um dos objetivos do programa é aumentar o número de empresas preparadas para receber capital de risco.

Podem participar da seleção pessoas físicas com mais de 18 anos e empresas com até 5 anos de existência e faturamento de até 3,6 milhões.

Mais informações e o cadastro estão disponíveis no site do Programa InovAtiva Brasil.