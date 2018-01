Programa usa Kinect para identificar emoções - Link - Estadão

Pesquisadores desenvolveram sistema capaz de identificar pelos movimentos detectados pelos sensores sinais de depressão

SÃO PAULO – O sensor de movimentos Kinect tem mil utilidades além de jogar games. Já foi usado na filmagem de filmes e por estilistas para simular a prova de roupas no mundo virtual, por exemplo. Pesquisadores da Universidade do Sul da Califórnia descobriram mais uma: a de psicólogo.

Programa analisa padrões da linguagem corporal por meio dos sensores do Kinect. FOTO: Reprodução

Eles desenvolveram o SimSensei, um programa que usa os sensores do Kinect para identificar as características dos movimentos, expressões faciais e padrões da linguagem de uma pessoa que indicam depressão.

Uma terapeuta virtual é quem faz a interação com o paciente e o sistema faz a leitura da linguagem corporal do entrevistado identificando sinais de ansiedade, nervosismo, felicidade, entre outros.

Por exemplo, se uma pessoa é muito ativa na sua resposta ou olha para o lado durante um longo período de tempo, o SimSensei registra e interpreta esse sinal.

Especialistas dizem que a plataforma pode ajudar na realização de um diagnóstico mais profundo de casos de depressão, já que a linguagem corporal não é levada em consideração nos diagnósticos feitos por testes mais simples.

