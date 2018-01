Projeção da Intel é bom sinal para indústria de PCs - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Intel Corp projetou receita no terceiro trimestre acima das expectativas de Wall Street, sinalizando que o encolhimento da indústria de computadores pessoais pode estar se estabilizando.

A fabricante de chips disse em comunicado nesta terça-feira que espera receita de us$ 14,4 bilhões, mais ou menos us$ 500 milhões, no terceiro trimestre. Analistas esperavam receita de us$ 14 bilhões, em média, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

A companhia também disse que espera que a receita cresça cerca de 5% no ano, “um pouco acima das expectativas iniciais”.

A receita da companhia entre abril e junho foi de us$ 13,8 bilhões, ante us$ 12,8 bilhões no mesmo trimestre do ano passado, disse a Intel. Em junho, a Intel revisou para cima sua projeção de receita no segundo trimestre para us$ 13,7 bilhões, mais ou menos us$ 300 milhões, citando uma demanda maior que a esperada para PCs corporativos.

A empresa teve lucro líquido de us$ 2,8 bilhões, ou us$ 0,55 dólar, no segundo trimestre, ante us$ 2 bilhões, ou us$ 0,39 por ação, um ano antes.