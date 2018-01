Projeções 3D em prédios criam efeito fantástico - Link - Estadão

Projeções 3D em prédios criam efeito fantástico

Um prédio que desmorona, mas continua em pé. Uma fachada redesenhada, mas sem alterar a que já estava ali. Uma casa invadida por uma enxurrada, mas que não fica molhada. Criar essas contradições é o trabalho da Nu Former, uma empresa holandesa que projeta filmes de três dimensões em prédios. Ao sincronizar as imagens com a arquitetura, o efeito é impressionante.

27/07/2009 | 23h55

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo