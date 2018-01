Projeções fracas derrubam ações da Amazon - Link - Estadão

Jeff Bezos, fundador da Amazon. FOTO: Reuters Jeff Bezos, fundador da Amazon. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – As projeções de vendas da Amazon.com para o fim do ano e os resultados do terceiro trimestre decepcionaram o mercado, fazendo as ações da varejista online caírem 9%.

Alguns analistas temem que a temporada de compras natalinas dos Estados Unidos, a maior do ano para o setor, possa ser mais fraca que o previsto.

A empresa projetou ontem vendas líquidas de US$ 27,3 bilhões a US$ 30,3 bilhões para o quarto trimestre, ante US$ 30,89 bilhões da previsão média de analistas.

Após um primeiro semestre de atividade incomum da varejista, em decorrência de maiores gastos, investidores esperavam vê-la reduzir um pouco suas ambições e começar a apresentar lucros sustentáveis.

Ao contrário, a Amazon teve o prejuízo líquido do trimestre elevado para US$ 437 milhões, ou US$ 0,95 por ação, ante US$ 41 milhões (US$ 0,09) um ano antes. O dado foi maior que a previsão dos analistas, de prejuízo de US$ 0,74 por ação.

As vendas líquidas subiram para US$ 20,58 bilhões, ante previsão de US$ 20,84 bilhões, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S. / REUTERS