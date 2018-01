Projetando muita luz em situações ruins - Link - Estadão

Na semana passada, fiz uma resenha do Epson Megaplex, um versátil e poderoso projetor para home theater que conta com uma conexão especial para aparelhos iPad, iPhone e iPod Touch. Eu já tinha ficado impressionado com ele quando escrevi a coluna – agora, espere até saber o que ocorreu depois.

No dia em que entreguei a coluna, meu laptop teve um infeliz encontro com a xícara de café quente de um usuário do transporte público nova-iorquino. O laptop estava na minha mochila, num compartimento acolchoado e bem fechado – mas o zíper estava aberto. O café escorreu diretamente para dentro da mochila – atingindo meu laptop.

Quando cheguei em casa, liguei o computador. Ele pareceu despertar sem problemas, mas a tela piscou, enlouqueceu e, finalmente, ficou escura.

Mas eu tinha trabalho a fazer! Assim, de um só golpe, liguei o projetor à saída de vídeo do laptop – e então passei algumas horas respondendo e-mails numa imagem de 150 polegadas projetada na parede. Problemas com o monitor? Eis a solução!

No dia seguinte, novo desastre: o sistema séptico da minha casa, em Connecticut, teve um ataque de nervos. A bomba tinha pifado, evidentemente, bem como o alarme que existe para nos avisar do problema; o esgoto tinha formado um refluxo; e a casa toda exalava um aroma delicioso.

No fim da tarde, a empresa de limpeza chegou para amenizar o desastre, mas nos alertou, dizendo que a fossa estava completamente cheia. Não deveríamos usar as pias e nem as descargas até que o problema fosse resolvido.

“Mas duvido que isto vá ocorrer esta noite”, alertou o funcionário. “Já está escurecendo; em poucos minutos, vou encerrar o dia de trabalho.”

Tenho três filhos em idade escolar; não fiquei muito interessado na ideia de passar a noite toda e a manhã seguinte sem poder usar o encanamento. Foi enquanto que tive um lampejo de inspiração. “Espere um minutinho”, disse eu ao funcionário. Um recurso bacana do Megaplex é o ícone de uma xícara de café que fica

no seu controle remoto. Ele faz com que o conteúdo exibido seja pausado, projetando na superfície uma luz branca extremamente intensa, proporcionando ao ambiente iluminação o bastante para que possamos fazer uma pausa sem ter de procurar o interruptor na parede.

Passei uma extensão até o jardim dos fundos, equilibrei o projetor numa cadeira, e pronto: o jardim todo viu-se iluminado por uma forte luz. O funcionário da empresa de limpeza continuou a trabalhar até resolver o problema, e desfrutamos do luxo da água corrente naquela noite.

Não estou dizendo que todos deveriam ter um projetor em casa. Mas não posso deixar de comentar que esta é a segunda vez na semana que fico muito feliz por ter um projetor à mão.

/TRADUÇÃO AUGUSTO CALIL

* Post publicado originalmente em 13/12/2011.