Projeto aberto permite criar sistema de bicicletas coletivas - Link - Estadão

Iniciativa estreou na Europa com 50 bicicletas. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Um novo projeto “open source” oferece software e tecnologia para a criação de um sistema de compartilhamento de bicicletas.

O Open Source Bike Share estreou em Bratislava, na Eslováquia, mas qualquer pessoa pode instalar o programa e criar seu sistema. O projeto se proclama o primeiro sistema de bicicletas coletivas “aberto e de baixo custo” do mundo.

No WhiteBikes, em Bratislava, 50 bicicletas foram espalhadas pela cidade, todas doadas por usuários. Interessados em usá-las devem cadastrar seu número de celular em um serviço automatizado de mensagens. A partir daí, podem enviar mensagens simples, como “aluguel”, “retorno”, “gratuito” e “onde” e obter respostas.

As bicicletas vêm com travas com código de segurança de quatro dígitos. Quando uma pessoa quer pegar uma bicicleta, recebe por mensagem o código para desbloquear o cadeado. Na hora de devolver, chega outro código para o travamento. O aplicativo do sistema para web informa em tempo real o número de bicicletas disponíveis em cada estação.

O site do projeto diz que ele é mais adequado a “comunidades menores ou áreas como campi, empresas etc”.