Projeto busca imprimir tecidos biológicos - Link - Estadão

FOTO: REPRODUÇÃO

Cientistas apresentaram no encontro da Associação Americana para o Avanço da Ciência uma impressora 3D que pode vir a imprimir tecidos biológicos.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O pesquisador Hod Lipson, da universidade americana Cornell, afirma que o que ele e outros estudam é em vez de imprimir em plástico, imprimir com materiais biológicos, formando tecidos tridimensionais.

Atualmente, a equipe trabalha na impressão de orelhas para serem usadas na medicina reconstrutiva. A impressora não é muito diferente de uma de jato de tinta ou um plotter de impressão.

A ideia é que no futuro cada paciente tenha detalhes minuciosos do seu corpo armazenados no computador dos médicos. Se no futuro, ele vier a necessitar de uma nova cartilagem, um menisco, uma orelha ou até um osso, bastaria recuperar aquelas informações.

Depois células do próprio paciente seriam coletadas e postas em cultura para serem usadas como “tinta” para imprimir novas partes do corpo. Para Hod Lipson, a tecnologia pode fazer parte do dia-a-dia dentro de 20 anos.

BBC Brasil – Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.

—-

Leia mais:

• Imprime-se tudo

• Entrevista com Fred Davies, CEO da Organovo, que produz bioimpressoras de órgãos