Projeto cria capa para recarregar iPhone - Link - Estadão

SÃO PAULO – Ficar sem bateria e longe de uma fonte para carregar o celular é uma situação comum para muitos donos de smartphones. Entretanto, um projeto apresentado na última semana no Kickstarter, site americano de financiamento coletivo, quer acabar com esse problema usando a força das mãos.

Trata-se do Mipwr Dinamo, capa para iPhone com função dupla: além de proteger o smartphone, a capa gera energia suficiente para recarregar a bateria do telefone através de um campo eletromagnético criado quando movimenta-se uma alavanca que tem um imã interno.

A energia gerada é armazenada em uma bateria de 400mA, com força suficiente para duas horas de ligação.

De acordo com os inventores Bob Panos e Karl Lee, de Illinois, nos EUA, um minuto de movimento da alavanca é capaz de fornecer bateria suficiente para trinta segundos de ligação – o que parece pouco, mas deve ser o bastante para momentos de emergência.

A primeira versão do Mipwr Dinamo foi desenhada para os iPhones 4 e 4S, mas uma nova versão para o iPhone 5 já foi concluída e estará disponível assim que a meta da campanha no Kickstarter for atingida.

Faltando pouco mais de duas semanas para o encerramento da campanha, o Mipwr Dinamo coletou apenas US$ 2,6 mil – para se tornar realidade, seus criadores pedem US$ 78 mil.

Na campanha de divulgação do Mipwr Dinamo, os responsáveis pelo projeto dizem que o periférico é útil para “pais de adolescentes que vivem dando a desculpa que estão sem bateria quando saem sozinhos, homens de negócios e mães ocupadas que não têm tempo de carregar o celular, e fãs de esportes ao ar livre”, além de ser útil em momentos de desastres naturais, como o furacão Sandy, que atingiu os EUA em outubro de 2012.

