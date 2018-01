Projeto cria som 3D - Link - Estadão

A indústria do cinema e as fabricantes de televisores apostam alto que o futuro do vídeo são as imagens em 3D. O que tem sido pouco falado é que já há um movimento para que outra parte da equação também caminhe para as três dimensões: o som 3D. E para isso, será necessário apenas fones de ouvido.

Quem toca o projeto é o 3D60, um grupo formado por Mike Brady, engenheiro de som do grupo The Jam, Ian Thompson produtor multimídia da Razorfish e da BBC e o músico Martin Glover. O projeto trata proporcionar uma experiência de imersão em um universo de sons que parecem vir dos 360º a sua volta: alguns ruídos parecem muito próximos da sua orelha direita, outros do alto, alguns lá de longe ao mesmo tempo em que um som vem de baixo. Mais fácil você pegar seu melhor fone de ouvido entrar nesse link e ouvir via streaming a demo que o grupo fez (vale muito a pena!).

Vale lembrar que o sistema criado pelo 3D60 não é um software e não é necessário um aparelho especial (como já foi dito, apenas fones de ouvido). A grande diferença se dá na hora que o som é gravado e produzido, já que diversas técnicas podem dar essa impressão de diferentes profundidades aos sons. No cinema isso já ocorre, mas é necessário sentar nos lugares do meio para ter essa impressão; caso seu assento seja um pouco longe do centro a experiência já perde muito.

Os produtores afirmam que o fato de usar fones é uma vantagem, já que você poderá assistir filmes e ter a mesma experiência sonora seja no meio no canto ou qualquer lugar da sua sala. Mas quão estranho vai parecer se juntar com amigos e família e todos colocarem óculos e fones? Quando um casal de namorados tiver que usar a parafernália então, nem se fale.

