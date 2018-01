Projeto da Microsoft quer mapear favelas do Brasil - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Microsoft anunciou um projeto de inclusão digital para mapear as favelas brasileiras. A ideia é proporcionar visibilidade para comunidades de baixa renda e suas atividades econômicas, ajudando a “reduzir a desigualdade digital”.

Em um anúncio oficial, Stefan Weitz, diretor sênior da ferramenta de buscas da empresa, o Bing, disse que o projeto quer trazer “infraestrutura de mapeamento poder computacional” às comunidades.

Segundo o comunicado, “menos de 1%” desse tipo de comunidade no mundo foi mapeada. “Como você constrói o próximo Foursquare ou atrai novos clientes para seu restaurante se não está no mapa?”, pergunta Weitz, fazendo referência à rede social baseada em localização em que a Microsoft recentemente investiu US$ 15 milhões.

O executivo lembra que “essas pessoas podem não ter endereço formal, mas não estão à margem da tecnologia”. Ele menciona a estimativa de que a penetração de smartphones no País tem aumentado 34% a cada ano.

O diretor do Bing disse que a empresa apresentará o projeto na Cúpula de Inovação Global (Global Innovation Summit) que acontece esta semana em San Jose, Califórnia, e reúne ONGs, entidades e governos de todo o mundo.