Projeto educacional com Creative Commons - Link - Estadão

Curso deixará disponível o conteúdo criado para que a proposta seja retrabalhada livremente pelo mundo

SÃO PAULO – Um projeto educacional milionário em breve estará ao alcance de todos por meio da licença de Creative Commons – que comemora seus dez anos de existência.

O Conselho de Estado para Faculdades Comunitárias e Técnica do Estado de Washington anunciou nesta quinta-feira, 13, o lançamento do projeto com o início do I-DEA (Aceleração Digital de Inglês Integrada).

O projeto ganhou vida com a doação de US$ 3, 5 milhões da Fundação Bill & Melinda Gates.

O I-DEA é uma programa que tem como alvo centros comunitários com o curso de inglês para adultos que estão aprendendo o idioma como sua segunda língua. Seu método desenvolve a linguagem juntamente com uma carreira profissional, permitindo uma formação mais ágil e pronta para o mercado de trabalho.

A técnica de ensino tem outros exemplos nos EUA. O diferencial do I-DEA é que todos os módulos desenvolvidos estarão sob a licença Creative Commons (entenda aqui). Tudo que for criado dentro do projeto logo será acessível a todos, que poderão reutilizar, traduzir e utilizar livremente. Essa é só uma das preocupações sociais do projeto: 50% das pessoas não terão custos.

O programa irá começar em dez centros de aprendizagem do Estado de Washington e pretende, nos próximo anos, alcançar toda a rede de centro de ensino técnico. Leia mais aqui.

