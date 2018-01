Projeto Johnny Cash - Link - Estadão

Os admiradores de Johnny Cash fizeram uma homenagem ao cantor country criando ilustrações para um vídeo musical publicado na internet. O “Johnny Cash Project” é composto apenas com trabalhos feitos por fãs do lendário cantor norte-americano, morto em 2003. O vídeo ilustra a música “Ain’t No Grave”, incluída no álbum póstumo do cantor, lançado este ano.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O projeto é liderado por Chris Milk, que dirigiu clipes para artistas como Kanye West e Gnarls Barkley, e é uma mistura de desenhos digitais e edição. O trabalho começou em setembro, mas o site foi lançado em março.

Usando mais de 250 mil ilustrações, uma versão do vídeo já foi lançada para as redes de TV e para uma nomeação do prêmio do Grammy deste ano (assista ao vídeo aqui).

Milk disse que o projeto é uma “homenagem em vida” que se adapta à canção. Nela, Cash canta: “Não existe tumba que possa me manter debaixo da terra”. “Canta sobre a vida eterna do seu espírito e a forma em que seu espírito vive é por meio de todos seus admiradores”, disse Milk. “Este projeto é uma manifestação física de amor aos seus seguidores”.

O vídeo começou quando Milk conheceu Aaron Koblin, um artista e programador especializado em visualização de dados. Ambos tiveram a ideia de criar novos vídeoclipes usando o trabalho de pessoas pela internet e quando o produtor Rick Rubin começou a buscar uma ideia para o clipe de “Ain’t No Grave”, a combinação parecia perfeita.

O site já recebeu centenas de milhares de visitantes, afirma Milk. Ainda assim, as visitas não superam as do outro projeto “Wilderness Downtown“, um clipe interativo da banda Arcade Fire, que teve a colaboração de Milk e Koblin antes do “Johnny Cash Project”.

/Jake Coyle (ASSOCIATED PRESS)

—-

Leia mais:

• Projeto colaborativo Johnny Cash