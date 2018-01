Projeto Natal poderá se chamar Wave - Link - Estadão

O Projeto Natal promete ser o novo grande passo do mundo dos games (talvez divida o posto com games 3D). Ele é um sistema que permitirá aos usuários do X-Box 360º jogarem seus games usando apenas movimentos corporais. A novidade é que esse novo “controle sem controle”, baseado em uma câmera que captará as movimentação das pessoas, muito provavelmente se chamará Wave. Quem contou foi uma fonte da empresa ao site especializado em games Now Gamer.

A expectativa é que o anúncio do nome oficial do novo sistema de controle seja feito na E3, maior feira de games do mundo, que ocorrerá entre os dias 15 e 17 de junho.