Projeto X é o filme mais baixado de 2012 - Link - Estadão

Foram 8,7 milhões de downloads; ‘Missão Impossível – Protocolo Fantasma’ ficou com o segundo lugar, com 8,5 milhões

SÃO PAULO – O filme mais pirateado de 2012 foi “Projeto X – Uma festa fora de controle”, com 8,7 milhões de downloads. Segundo o relatório anual do site TorrentFreak, o filme, estreia do diretor Nima Nourizadeh, ultrapassou campeões de bilheteria como “Batman – O Cavaleiro das Trevas Ressurge” e “Os Vingadores”.

Dentre a lista dos dez mais baixados do ano, o campeão, “Projeto X”, é o que menos arrecadou com bilheteria. No filme, um jovem resolve dar uma festa em sua casa depois que seus pais vão viajar, divulgando-a para o maior número de pessoas possível. O resultado é o completo caos.

“Missão Impossível – Protocolo Fantasma”, estrelado por Tom Cruise, ficou com o segundo lugar, com 8,5 milhões de downloads. A terceira posição é de “Batman – O Cavaleiro das Trevas Ressurge”, com 8,2 milhões. O site nota a ausência de filmes americanos populares na lista, como “Jogos Vorazes” e “007 – Operação Skyfall”.

Nesta terça-feira, 25, o site anunciou a lista de atrações de TV mais pirateadas do ano. A série “Game of Thrones” chegou a ter mais de 4,2 milhões de downloads de um só episódio.

Veja a lista dos dez filmes mais baixados:

1) Projeto X - 8,7 milhões de downloads

2) Missão Impossível – Protocolo Fantasma – 8,5 milhões de downloads

3) Batman – O Cavaleiro das Trevas Ressurge – 8,2 milhões de downloads

4) Os Vingadores - 8,1 milhões de downloads

5) Sherlock Holmes: O Jogo de Sombras - 7,8 milhões de downloads

6) Anjos da Lei - 7,5 milhões de downloads)

7) Millenium – Os Homens que não Amavam as Mulheres (7,4 milhões de downloads)

8) O Ditador – 7,3 milhões de downloads

9) A Era do Gelo 4 – 6,9 milhões de downloads

10) A Saga Crepúsculo – Amanhecer Parte 1 - 6,7 milhões de downloads