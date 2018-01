Projetos para monitorar internautas não vão sair do papel"; diz mídia futurista Gerd Leonhard" - Link - Estadão

Em entrevista ao Link, por telefone, no início de outubro, ele falou sobre Spotify, iPod, Lily Allen. E garantiu: “projetos para monitorar internautas não vão sair do papel. Essa discussão é teoria, exercício. Não funciona na prática”. Alguns dos principais trechos da entrevista, em que ele aborda os assuntos citados, você confere aí embaixo:

“O Spotify é um sonho que se tornou realidade por muitas razões. A principal, que você ouve o que quiser, quando quiser, e, logo, onde quiser, seja por meio de um computador ou celular. O problema do Spotify, no entanto, é que ele tem que pagar tanto dinheiro para a indústria da música, que não pode sobreviver. A música precisa ser licenciada a um preço justo na internet”, explica.

“A ideia do Spotify, entretanto, é perfeita. Ao menos, em princípio. Muitas pessoas querem obter uma música apenas com um clique. No futuro, não muito distante, a internet vai estar em tudo, no carro, na TV, e a música não terá que ser baixada. Ela vai estar na nuvem. Assim, as pessoas, se baixarem alguma música, vão fazer apenas das suas favoritas”, opina.

“Isso, não significa o fim da mídia física diretamente. Acredito que quando tivermos todo o acesso, o segundo passo para muita gente vai ser coletar mídias físicas, edições especiais, fotos de alta definição, produtos especiais, etc. Afinal, não precisaremos mais gastar com a música pura e simples”, argumenta.

“O iPod só faz sentido para quem quer guardar algo nele que irá usar num lugar em que não consegue se conectar. No iPod touch, por exemplo, você já não precisa do computador. As pessoas no Brasil, Inglaterra, China ou África, em pouco tempo, não usarão mais os computadores para ter música, elas usarão outros dispositivos, principalmente os celulares. E o iPod, ao menos, como ele era até pouco tempo, não fará sentido”, afirma.

“O iTunes não dá dinheiro para a Apple, que repassa 70% do que arrecada com o serviço para as gravadoras. O resto ela gasta com tecnologia, para mantê-lo, etc. Quer dizer, a Apple não faz dinheiro vendendo músicas, mas sim vendendo hardwares (iPods, no caso). Isso é parte do gênio de Steve Jobs, que disse não se importar em não fazer dinheiro com a venda da música e dar praticamente tudo para as gravadoras. Assim, ele acabou construindo um novo império”, conta.

E continua: “Apenas 2% das pessoas com iPods, compram música na iTunes, é bem pequeno. Já 90% usam o programa iTunes. Ninguém compra na loja porque é muito caro, e se você gosta muito de música e quer deixar o seu iPod lotado de canções, acabaria gastando milhares de dólares. Assim, a grande maioria das músicas nos iPods são ilegais”.

“Os governos estão discutindo e fazendo barulho em torno da questão da pirataria porque há muita pressão da indústria. Mas, esses projetos para monitorar os internautas não vão sair do papel. Principalmente, porque é muito caro e vai criar problemas de privacidade e censura. Essa discussão é teoria, exercício. Não funciona na prática”, garante.

