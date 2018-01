Promoção de banco no Flickr causa polêmica entre fotógrafos - Link - Estadão

Em poucas horas, as manifestações se tornaram uma campanha de repúdio ao banco intitulada “Diga não ao HSBC”, onde usuários do Flickr apregoam suas insatisfações no espaço de comentários do site e no próprio fórum da promoção.

Apesar de não haver indícios de ilegalidade no regulamento da promoção, o tópico sobre a promoção no Flickr não para de crescer, já contando com quase 100 respostas. Um dos usuários, Gutem, defende que “uma instituição que teve um lucro de US$ 88,6 bilhões ano passado se negar a pagar pelas fotos mostra a posição dela para com seus clientes, com profissionais sérios e seus trabalhos, e com o fomento da cultura de um país inteiro”.

O tópico de protesto foi criado e assinado pelos representantes do site Lost Art Brazil, Ignacio Aronovich e Louise Chin. Como opção ao prêmio oferecido, Ignacio e Louise sugerem: “Não querem pagar aos fotógrafos? Façam uma ação social, algo que reverta resultados que favoreçam não apenas a uma instituição financeira.”

O HSBC ainda não se manifestou oficialmente na página do grupo no Flickr, e a promoção deve continuar até segunda ordem.

—> ATUALIZAÇÃO [18:01]

O HSBC se manifestou na comunidade do Flickr, anunciando que vai mudar o regulamento de acordo com as expectativas da comunidade. De acordo com o administrador do grupo, em tópico chamado Ouvimos vocês – Novo Regulamento, “as (fotos) vencedoras serão devidamente adquiridas pelo HSBC, caso as mesmas sejam utilizadas em campanhas do HSBC”.