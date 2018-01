Protesto do Anonymous termina com tumulto - Link - Estadão

Manifestantes fizeram um ato de protesto em São Francisco depois que serviço de transporte cortou sinal de celulares

O ato terminou com o fechamento da estação FOTO: MATTHEW LASAR/REPRODUÇÃO (ARS TECHNICA)

Durou cerca de uma hora e terminou com o fechamento de uma estação a manifestação no sistema de transportes de São Francisco nesta segunda-feira, 15, em protesto ao assassinato de um homem por policiais.

—-

O ato estava marcado para semana passada, mas a direção do BART (serviço de transporte rápido da cidade) decidiu suspender o sinal de celular para tentar impedir a articulação dos manifestantes e o possível registro do protesto.

Classificada como uma afronta à liberdade de expressão pela Eletronic Frontier Foundation, a decisão foi o estopim para o Anonymous desfigurar o site do sistema de transportes e supostamente roubar dados de usuários.

O FCC, órgão que regula as telecomunicações nos EUA, disse na segunda que está investigando a decisão do sistema de transportes de cortar o sinal de celular. Um segundo ato presencial, porém, aconteceu na segunda-feira, 16. Cerca de uma dúzia de membros do Anonymous (usando as máscaras de Guy Fawkes que caracterizam o grupo) se uniram a outro pequeno grupo que protestava em uma estação do BART em São Francisco. O grupo anunciou o protesto incentivando para que as pessoas levassem câmeras para registrar eventuais abusos.

O protesto começou pacífico, mas virou tumulto quando algumas pessoas tentaram interromper o trânsito dos trens. Os policiais acabaram fechando os portões da estação, sob o grito dos maifestantes. O protesto, segundo membros do Anonymous, foi para garantir que o BART nunca corte o sinal de celular novamente.

A EFF divulgou um comunicado comparando a decisão de bloquear os sinais de celulares à censura imposta pelo ex-presidente egípcio Hosni Mubarak, que bloqueou o acesso ao Facebook e ao Twitter.