Próximo iPhone pode ser mesmo 'iPhone 5' - Link - Estadão

Empresa comprou domínio ‘iphone5′ registrado na Austrália; novo modelo deve ser apresentado dia 11 de junho

O CEO Tim Cook apresentou a versão 4S em outubro. FOTO: Robert Galbraith/Reuters

SÃO PAULO – O próximo iPhone pode se chamar mesmo “iPhone 5″. É o que sugere uma pista deixada pela Apple ao entrar como um queixa na Organização Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO), ligada à ONU.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A queixa de empresa de Cupertino diz respeito ao domínio iphone5.com. Ele foi registrado na Austrália em fevereiro de 2008 por um site que traz anúncios e discussões relacionadas a smartphones. Um tópico pedia aos visitantes que impedissem uma tomada do domínio pela Apple.

“ELES NÃO NOS FECHARÃO!!!”, dizia a mensagem. “Como membros do site iphone5.com antes até do 4S ter sido lançado, devemos nos manter firmes contra a Apple. Temos todo o direito de ser fãs do iPhone e de falar e discutir sobre isso.”

É claro que isso não garante que o nome será mesmo esse. Pode ser apenas parte de uma estratégia de manter maior controle sobre o uso de suas marcas.

A próxima encarnação do iPhone ainda não tem data de lançamento confirmada, embora a empresa tradicionalmente apresente seus novos modelos do smartphone durante a conferência anual de desenvolvedores, marcada para o dia 11 de junho.

O lançamento do novo iPad, em março, gerou polêmicos em torno do nome que não passou de um simples “iPad”, frustrando quem esperava o anúncio de um “iPad 3″ ou “iPad HD”. Na época, a atitude foi justificada pela empresa por uma questão lógica. A Apple renova seus modelos de Macbooks, Macs e iPods todo ano e nem por isso os aparelhos vão ganhando novos nomes.

A ideia é que isso se aplique também aos demais produtos, como já aconteceu com o tablet e pode vir a se dar também com o smartphone.

—-

Leia mais:

• Próximo iPhone pode ter tela maior