Próximo iPhone pode ter tela maior - Link - Estadão

Rumores da imprensa sul-coreana falam em 4,6 polegadas de tamanho e tecnologia retina

Será o fim da telinha? FOTO: Divulgação

SEUL – A Apple vai aumentar a tela do iPhone para 4,6 polegadas e lançará o próximo modelo por volta do segundo trimestre, noticiou a imprensa sul-coreana, nesta quinta-feira, 22.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Os rumores dão conta também de que a tela também viria com tecnologia Retina, com imagem superior e a mesma contida no novo iPad (e no iPhone 4S).

O smartphone, lançado em 2007, responde por cerca de metade das vendas da Apple.

A fabricante decidiu pela tela maior para a próxima versão e começou a fazer as encomendas aos fornecedores, segundo o Maeil Business Newspaper, que citou uma fonte da indústria.

LG Display e Samsung Electronics são grandes fornecedoras de telas à Apple e se negaram a comentar o assunto.

A Samsung, ela própria uma grande concorrente da Apple no mercado de smartphones, já usa tela OLED de 4,6 polegadas no celular Galaxy S II, lançado em abril do ano passado.

/ Reuters