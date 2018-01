PS Vita mostra ligeiro sinal de recuperação - Link - Estadão

SÃO PAULO – Números recentes do mercado japonês de games indicam um ligeiro aumento nas vendas do PlayStation Vita.

O console portátil da Sony, lançado no final do ano passado, vendeu 3.700 unidades a mais na semana 23-29 de janeiro do que na semana anterior.

Não parece grande coisa, mas para a Sony qualquer resultado positivo já é bem-vindo, ainda que pequeno.

Afinal, apesar de uma boa primeira semana no Japão, as vendas do Vita tem sido uma decepção. No quadro geral, o 3DS, da Nintendo, continua batendo o Vita nas vendas em uma proporção de quatro para um.

Outra notícia boa para a Sony (que nesta quinta, 2, reportou perdas de US$ 2,64 bilhões) é que um game do Vita, Tales of Innocence R, chegou em terceiro na lista dos mais vendidos do Japão.

É a primeira vez que um título do novo console aparece entre os 20 mais vendidos do país.

O PlayStation Vita tem lançamento no Brasil marcado para dia 22 de fevereiro.