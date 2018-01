PS4 supera Xbox One em projeção de mercado - Link - Estadão

Próximo lançamento da Sony vence novo console da Microsoft em pesquisa de opinião nos EUA

SAN FRANCISCO – Mais compradores norte-americanos preferem o PlayStation 4, da Sony, do que o Xbox One, da Microsoft, de acordo com uma pesquisa da Reuters/Ipsos, conforme as duas fabricantes se preparam para a temporada de compras de fim de ano que se aproxima.

Questionados sobre seu interesse em dispositivos dedicados a videogames, 26 por cento de um total de 1.297 pessoas na pesquisa online realizada na semana passada disseram que provavelmente comprariam o Playstation 4 quando estiver disponível, contra 15 por cento que optaram pelo Xbox One.

A diferença é maior entre aqueles com idade abaixo dos 40 anos. Deste grupo de 408 pessoas, 41 por cento escolheram o PS4 contra 27 por cento que optaram pelo Xbox One.

Embora baseada em uma amostra limitada, os resultados apontam para uma batalha desigual na importante temporada de vendas de final de ano.

O PS4, com o preço de 399 dólares, e o Xbox One, de 499 dólares, representam as primeiras importantes atualizações de hardware para videogames em anos, fazendo com que os desenvolvedores se esforcem para lançar novos jogos que aproveitem os gráficos melhores e os processadores mais rápidos.

A Microsoft enfrentou críticas de jogadores depois de afirmar inicialmente que o Xbox One teria restrições sobre jogos usados e que exigiria uma conexão de Internet para ser usado em games. Depois de uma onda de reclamações, a companhia reverteu os planos em junho.

Em contraste, a Sony tem consistentemente buscado apoio para jogos usados e títulos que não precisam de Internet sempre ligada. Além disso, o PS4 é 100 dólares mais barato.

A Sony informou em um evento do setor na Alemanha que recebeu mais de 1 milhão de encomendas antecipadas pelo PS4, enquanto a Microsoft revelou apenas que as pré-encomendas do Xbox One superaram as do seu antecessor, o Xbox 360, lançado há oito anos.

Os consoles estão programados para chegar às lojas a partir de meados de novembro, cerca de um ano após a chegada do Wii U, da Nintendo, que tem sofrido com vendas fracas. Das 1.297 pessoas que responderam à pesquisa da Reuters/Ipsos, apenas 3 por cento jogam videogames no Wii U, contra 20 por cento que jogam no Xbox 360, 18 por cento no Playstation 3 e 20 por cento em PCs.

/ REUTERS