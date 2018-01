PS4 tem pré-venda 'com desconto' em SP - Link - Estadão

Na rua Santa Efigênia, tradicional centro de compra de eletrônicos, lojas prometem console por entre R$ 2 mil e R$ 3 mil

Marcelo Osakabe

especial para o Estadão

SÃO PAULO – O Playstation 4, novo videogame da Sony que deve ser uma das febres neste Natal, já pode ser encomendado nas lojas da rua Santa Efigênia, tradicional centro de comércio eletrônico de São Paulo.

Enquanto nos Estados Unidos entusiastas aguardaram dias em filas para levar o seu Playstation 4 para casa a partir desta sexta, 15, o consumidor brasileiro deve esperar mais duas semanas para o lançamento oficial do novo videogame no País, programado para o dia 29.

Os mais apressadinhos, entretanto, podem optar por adquirir o produto junto a alguns sites de compra online e lojas físicas que já oferecem a seus clientes o sucessor do Playstation 3.

Uma visita a doze lojas de jogos eletrônicos na rua Santa Efigênia mostra que o PS4 deve chegar antes a elas do que aos pontos oficiais de revenda.

Pré-venda

As datas para o desembarque do Playstation 4 nas lojas da rua Santa Ifigênia variam entre a próxima segunda-feira, 18 até o dia do lançamento oficial do console. Algumas das lojas já abriram uma ‘pré-venda não oficial’.

Os preços variam entre R$ 2 mil e R$ 3 mil reais. As lojas ainda não confirmam qual será o preço exato do produto, mas todas garantem que será ‘muito mais barato que o preço oficial’ do console no Brasil, que é de R$ 4 mil.

Nem todos os lojistas oferecem o novo videogame da Sony. Alguns preferem esperar que seus ‘distribuidores’ fixem o preço final da operação.

Outros lembram que as primeiras unidades de qualquer produto eletrônico hoje são também aquelas que mais dão defeito, o que traria problemas a eles em termos de garantia.

A Sony causou revolta entre os fãs brasileiros quando anunciou o preço do PS4 no país, o mais caro do mundo. Mais tarde, a empresa divulgou comunicado oficial para justificar que 63% do preço final é culpa dos impostos de importação.

A empresa afirmou que quer iniciar a produção brasileira do novo videogame o mais rápido possível, o que diminuiria o seu preço final.

Rivais do PS4, o Wii U (Nintendo) e o Xbox One (Microsoft) também custam mais no Brasil pelos mesmos motivos. O Wii U está a venda por R$ 1.900. O Xbox One chegará no dia 22 custando R$ 2.200.