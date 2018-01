PS4 vende 2;1 milhões de unidades no mundo - Link - Estadão

Número foi anunciado pela Sony nesta terça-feira, 3, e inclui vendas nos EUA, Europa e Austrália

TÓQUIO, – A Sony anunciou nesta terça-feira que as vendas globais do console de videogame PlayStation 4 superaram as 2,1 milhões de unidades no dia 1 de dezembro.

O número inclui 700 mil unidades vendidas na Europa e na região da Austrália e entorno, que tiveram lançamento do aparelho em 29 de novembro, informou a companhia.

A Sony lançou o PS4 nos Estados Unidos e Canadá em meados de novembro, uma semana antes do rival Xbox One, da Microsoft, ter chegado às lojas. Nos EUA e no Canadá, o console vendeu mais de 1 milhão de unidades em suas primeiras 24 horas.

O mesmo número também foi conquistado pelo rival Xbox One, mas considerando os 13 países em que seu lançamento foi feito no último dia 22.

No Brasil, o videogame custa R$ 4 mil – bem mais que os US$ 399 cobrados nos EUA – mas isso não impediu que o console tivesse boa procura em seu lançamento, no último dia 29.

/ REUTERS, COM REDAÇÃO LINK