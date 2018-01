PSafe investe US$ 20 mi no Vale do Silício - Link - Estadão

Marco De Mellho da PSafe

Leia mais

*Atualizada em 17/10/2016 às 10h23, com alteração sobre o valor do investimento no título. Em vez de US$ 20 bilhões, a startup brasileira vai investir US$ 20 milhões.

Depois de trabalhar durante anos na Microsoft, até mesmo em projetos ao lado de Bill Gates, o brasileiro Marco DeMello se juntou a outros dois sócios americanos para criar a empresa de segurança PSafe. Com um aplicativo gratuito de antivírus para smartphones com sistema operacional Android – o maior alvo dos cibercriminosos – a empresa cresceu rápido e hoje já tem mais de 20 milhões de usuários no mundo.

Atualmente, DeMello lidera uma equipe de apenas 140 pessoas – a menor dentre as candidatas a ser o primeiro unicórnio brasileiro. Na semana passada, a empresa anunciou que vai fazer um investimento de US$ 20 milhões para abrir uma filial no Vale do Silício, pólo de inovação que fica localizado na região da Califórnia, nos Estados Unidos. A equipe de 10 pessoas no país vai ajudar a empresa a monetizar o aplicativo por lá: atualmente, a PSafe ganha dinheiro ao exibir publicidade dentro do aplicativo.

“Passei a vida inteira no Vale e todos os nossos investidores estão lá”, disse DeMello. “Faz muito sentido para nós.”

A empresa já faz planos sobre os passos que dará nos próximos anos. Um dos objetivos é, assim que o escritório nos Estados Unidos estiver estabilizado, abrir uma outra filial na Europa.

DeMello projeta que a PSafe vai começar a dar lucro já em 2017, quando a companhia deve registrar um crescimento de 30 a 40% em relação a 2016. “Nossa receita vai triplicar no ano que vem.”