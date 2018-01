PSP 2 x Nintendo 3DS - Link - Estadão

O novo portátil da Sony, batizado de Playstation NGP

A Sony mostrou ao mundo na quinta, 27, a nova versão do seu PlayStation portátil, batizada de Next Generation Portable (NGP) pela empresa e de PSP2 pela mídia geek.

A vaga promessa dos japoneses é a de que o videogame chegue às lojas do mundo antes do fim de 2011. Até lá, a disputa do mercado de games portáteis promete se acirrar, com a entrada de novos “players” na disputa: o portátil 3D da Nintendo, o 3DS, é um deles.

Pesquisa de março de 2010 da Flurry Analytics mostrou que 70% do mercado de entretenimento portátil nos Estados Unidos estava nas mãos da Nintendo e seu DS; 19% com a Apple e o iPhone; e apenas 11% pertencia à Sony e o PSP.

Este ano promete ter um aumento de aplicativos de games e popularização dos smartphones, além de uma expectativa grande em relação à recepção que terá o Nintendo 3DS, a ser comercializado no final de fevereiro em todo o mundo.

Além disso tudo, especula-se que seja anunciado durante o Mobile World Congress 2011 o PlayStation Phone, misto de PSP e smartphone, que dará um tempero a mais ao tema.

Comparando

Do ponto de vista estritamente técnico a comparação ficaria assim:

Playstation Portable 2 (NGP): processador (poderoso) ARM Cortex-A9 4 core; tem 18cmx8cm e design oval (bem parecido com uma caixa de óculos); tela multi touch de 5 polegadas (960×544), OLED, touch pad, câmeras frontal e traseira, bluetooth, microfone, GPS, Wireless, giroscópio e acelerômetro e dois controles analógicos. Preço não divulgado.

Nintendo 3DS: processador ARM11 266Mhz; tem 13x7cm, pesa 230 gramas e design retangular com duals telas (uma superior 3D e outra embaixo, touchscreen); tela 3D de 3,5 polegadas (800 x 240), tela touch de 3 polegadas (320×240); câmera frontal e duas traseiras 3D (640×480); bluetooth, microfone, GPS, Wireless, giroscópio e acelerômetro e um controle analógico. Custará US$ 250 nos Estados Unidos.

Ao gosto

De um lado a Nintendo tendo como principal atrativo a possibilidade de jogar games da marca em 3D. Do outro, o PSP, com um processador fortíssimo, uma tela com visual interessante e a possibilidade de jogar games tradicionais ou do Playstation 3 com a mesma qualidade.

O PSP2 traz como novidades apps como o Near, que funciona na base de geolocalização e localiza amigos que estejam perto do local do usuário; o sistema LiveArea, que com o mesmo mecanismo cria uma interação entre usuários geograficamente próximos e permite conversas, multiplayer, etc. O Trophies, que é o sistema de usuários cadastrados e que poderiam carregar seus jogos a partir de diferentes aparelhos, bastante ter o login e senha.

E, por fim, a maior das notícias, que é o Playstation Suite, que permitirá que smartphones Android tenham acesso aos clássicos games do PlayStation 1 e que usuários do PSP2 possam jogar também games da plataforma Android. Além disso, os jogos do PSP2 agora serão carregados e armazenados a partir de flash memory cards que podem chegar a 32GB, o que permitirá que jogos maiores (leia-se mais complexos, com gráficos mais explosivos e enredos longos) possam ser executados no aparelho.

Mostrando que a oportunidade de jogar games de console de mesa pelo portátil com a mesma qualidade será a chave para o portátil da Sony, a empresa já disponibilizará os já conhecidos do gamers: Uncharted, Call of Duty, Killzone, LittleBigPlanet, Wipeout e Resistance.

A briga por mercado consumidor será interessante, e novas pistas sobre o perfil desses jogadores poderão ser vistas após o lançamento do Nintendo 3DS em fins de fevereiro. O que fica claro é que, além das diferenças técnicas elementares, a distinção dependerá do tipo de game e experiência que o jogador vai querer.